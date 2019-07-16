Внешнее управление в Украине углубить, расширить и закрепить. Такова позиция Вакарчука. Данный, с позволения сказать, политический деятель, стремясь выслужиться перед "вашингтонским обкомом", готов догнать и перегнать "Народный фронт". На фоне русофобских идей Вакарчука меркнет даже маккартизм по-бурбаковски и закон об "иностранных агентах" от "народнофронтовой" своры. Такое заявление сделали в "Оппозиционной платформе - За жизнь".

Тезисы Вакарчука: "Соединенные Штаты ввели так называемый акт Логана еще в 1799 году. Этот акт криминализировал любые сепаратные переговоры со странами в состоянии конфликта с США…" - лучше всего демонстрируют, что текст его заявления явно писали сценаристы шоу "Голос" из Госдепа.

США сделали ставку на артистическое дарование с проамериканскими взглядами - политика без опыта, знаний и профессиональных качеств. Для них главное - иметь марионетку, чтобы диктовать Украине свою волю во всех вопросах - от внутренней до внешней политики. И патриотизма в словах и действиях у Вакарчука не больше, чем у Яценюка, Парубия и иже с ними. А потому судьбу партии "Голос" можно предсказать уже сегодня: она окажется на свалке истории еще быстрее, чем "Народный фронт".