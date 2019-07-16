Вакарчук хочет закрепить внешнее управление США в Украине - "Оппозиционная платформа - За жизнь" [ Редактировать ]
Внешнее управление в Украине углубить, расширить и закрепить. Такова позиция Вакарчука. Данный, с позволения сказать, политический деятель, стремясь выслужиться перед "вашингтонским обкомом", готов догнать и перегнать "Народный фронт". На фоне русофобских идей Вакарчука меркнет даже маккартизм по-бурбаковски и закон об "иностранных агентах" от "народнофронтовой" своры. Такое заявление сделали в "Оппозиционной платформе - За жизнь".
Тезисы Вакарчука: "Соединенные Штаты ввели так называемый акт Логана еще в 1799 году. Этот акт криминализировал любые сепаратные переговоры со странами в состоянии конфликта с США…" - лучше всего демонстрируют, что текст его заявления явно писали сценаристы шоу "Голос" из Госдепа.
США сделали ставку на артистическое дарование с проамериканскими взглядами - политика без опыта, знаний и профессиональных качеств. Для них главное - иметь марионетку, чтобы диктовать Украине свою волю во всех вопросах - от внутренней до внешней политики. И патриотизма в словах и действиях у Вакарчука не больше, чем у Яценюка, Парубия и иже с ними. А потому судьбу партии "Голос" можно предсказать уже сегодня: она окажется на свалке истории еще быстрее, чем "Народный фронт".
по теме
Социологи назвали фаворитов: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За життя" - лидеры
До 21 июля - дня проведения досрочных парламентских выборов - остались считанные дни
Лира Ильченко: Верховная Рада жила отдельной от страны жизнью и не работала на благо страны
Парламент 8-го созыва был составной частью режима бывшего президента и не работал на благо украинских граждан
Мира в Украине можно достичь, сделав правильный выбор 21 июля - Николай Скорик
Об этом в понедельник, 15 июля, заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик
Сергей Димитриев: у нас есть действенный план, как достичь мира в Украине
Украинцы платят очень высокую цену за войну на востоке страны
Команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" идет в парламент, чтобы поднять экономику - Геннадий Иванян
Команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" идет в парламент, чтобы поднять экономику и улучшить жизнь простых людей