Львівські медики вперше в Україні виходили рекордно недоношене немовля [ Редактировать ]
Львівські медики вперше в Україні виходили недоношене немовля завважки менш ніж півкілограма. До медиків дівчинка потрапила в критичному стані. За її життя боролися не один місяць. Сьогодні крихітка святкує свій перший день народження. Весела і здорова.
На уродинах Іринки побувала і наша знімальна група.
Кульки, тортик і свічка. Замість батьків та рідних, Іринку з першим її днем народження вітає медперсонал обласного неонатального центру.
Іринка разом з братиком народилися на 23 тижні із вагою 480 грамів. Хлопчик не вижив. За життя дівчинки боролися неонатологи Львівської обласної клінічної лікарні.
"Стан при її поступлені був вкрай важкий, вона була залежна повністю від апарату штучного дихання. Від великої кількості медикаментів, від великої кількості обладнання, від великої кількості розчинів. Все це підтримували її життєві функції", - зазначила Зоряна Салабай, завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Львівської обласної клінічної лікарні.
Недостатній розвиток нервової системи, легень, серця, нирок, органів травлення, імунної системи - все це позаду, кажуть медики. Сьогодні Іринка здорова та енергійна дівчинка.
"На сьогоднішній розвиток вона має затримку психомоторного розвитку рівно на той період, що вона була недоношена. Вона адекватно емоційно розвинена дівчинка. Вона зараз потребує окулярів, бо має косину, але ми уникли ретинопатію недоношених, яка може викликатися сліпоту", - повідомила Ольга Децик, завідувачка відділення патології недоношених дітей.
Справжньою сім'єю для Іринки стали медпрацівники. Дівчинку часто провідують мами діток, які тут лікуються. І жодного разу малечу не відвідали батьки.
"Вона дуже любить, коли із нею спілкуються, коли із нею розмовляють. Вона нас впізнає, знає. Вона сміється. Вона кличе нас, коли, наприклад, ми ідемо в інші палати - вона сама, їй сумно, вона починає по своєму агукати і вже ми знаємо, що Іринка нас кличе", - розповідає Наталія Шуліга, медсестра Львівського обласного неонатального центру.
Тепер на дівчинку чекає інше життя. Медики готують необхідні документи, щоб передати її до будинку дитини.
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