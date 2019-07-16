У Верховній Раді обговорили реформу енергетичної галузі України [ Редактировать ]
У Верховній Раді сьогодні обговорювали реформи в енергетиці. Зокрема, перші результати запуску оптового ринку електроенергії.
Нагадаємо, відповідну біржу в Україні створили 1 липня. Дискутували представники Кабміну, постачальники та споживачі. Учасники зустрічі зауважили - запуск оптового ринку електроенергії відбувся успішно і майже непомітно для споживачів.
Обговорили й проблеми, виявлені за перші три тижні роботи.
"Я хотів би звернути увагу транспортних компаній, які працюють сьогодні на ринку. Слухайте, ну не можна під час дуже непростих рішень, вписувати в договори штрафи 49 відсотків за перебор чи недобор електроенергії, яку споживає підприємство. Ми працювали над тим, щоб фінансово стабілізувати наші підприємства: і водопостачання, і теплопостачання, і приймали закон 1830 про реструктуризацію боргів, і скажу відверто - на сьогоднішній день, якщо взяти з 1 січня 2019 року, підприємства галузі розраховуються фактично вчасно", - зазначив Геннадій Зубко, віцепрем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.
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