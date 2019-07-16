В народе существует множество примет и суеверий, связанных с деньгами. Одна из них рассказывает о том, что будет, если уронить монеты на пол. О том, какие знаки дает вам судьба пишет spellonyou.

Деньги посыпались на пол с оглушительным звоном ? Приготовьтесь вскоре проливать горькие слёзы. Скорее всего, огорчаться вы будете из-за материальных проблем.

? Приготовьтесь вскоре проливать горькие слёзы. Скорее всего, огорчаться вы будете из-за материальных проблем. Из кошелька разлетелась целая горсть мелочи ? Наверняка вскоре вам предстоит понести значительный материальный ущерб. Чтобы нейтрализовать действие приметы, срочно раздайте все металлические деньги нищим или поменяйте на более крупные бумажные купюры.

? Наверняка вскоре вам предстоит понести значительный материальный ущерб. Чтобы нейтрализовать действие приметы, срочно раздайте все металлические деньги нищим или поменяйте на более крупные бумажные купюры. На землю упало несколько монет ? Не огорчайтесь, используя неприятность для своей пользы. Для этого не подбирайте все деньги, а оставьте лежать один металлический кружочек там, куда он откатился. Если кто-то поднимет его на ваших глазах, то вскоре судьба осчастливит крупной прибылью.

? Не огорчайтесь, используя неприятность для своей пользы. Для этого не подбирайте все деньги, а оставьте лежать один металлический кружочек там, куда он откатился. Если кто-то поднимет его на ваших глазах, то вскоре судьба осчастливит крупной прибылью. Не забудьте, что упавшие деньги следует подбирать только правой рукой. В противном случае финансовая удача вскоре покинет вас на долгое время.

Ранее мы писали о том, зачем по примете садиться на дорожку. А также, что делать, чтобы не сбылась плохая примета.