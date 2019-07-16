К чему падает монета: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Фото: capital.ua
В народе существует множество примет и суеверий, связанных с деньгами. Одна из них рассказывает о том, что будет, если уронить монеты на пол. О том, какие знаки дает вам судьба пишет spellonyou.
- Деньги посыпались на пол с оглушительным звоном? Приготовьтесь вскоре проливать горькие слёзы. Скорее всего, огорчаться вы будете из-за материальных проблем.
- Из кошелька разлетелась целая горсть мелочи? Наверняка вскоре вам предстоит понести значительный материальный ущерб. Чтобы нейтрализовать действие приметы, срочно раздайте все металлические деньги нищим или поменяйте на более крупные бумажные купюры.
- На землю упало несколько монет? Не огорчайтесь, используя неприятность для своей пользы. Для этого не подбирайте все деньги, а оставьте лежать один металлический кружочек там, куда он откатился. Если кто-то поднимет его на ваших глазах, то вскоре судьба осчастливит крупной прибылью.
- Не забудьте, что упавшие деньги следует подбирать только правой рукой. В противном случае финансовая удача вскоре покинет вас на долгое время.
Ранее мы писали о том, зачем по примете садиться на дорожку. А также, что делать, чтобы не сбылась плохая примета.
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