Экс-чемпион мира в полусреднем весе Амир Хан назвал дату поединка с против чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо.

Бой пройдет 8 ноября этого года. Об этом боксер рассказал на пресс-конференции.

Он также заявил, что стороны уже подписали контракт.

Бой запланирован в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее проигравший Усику боксер высказался о сопернике.