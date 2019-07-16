Бой Хана с Пакьяо: названа дата [ Редактировать ]
Экс-чемпион мира в полусреднем весе Амир Хан назвал дату поединка с против чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо.
Бой пройдет 8 ноября этого года. Об этом боксер рассказал на пресс-конференции.
Он также заявил, что стороны уже подписали контракт.
Бой запланирован в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
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