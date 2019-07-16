Вернуть мир, восстановить экономику и социальную защиту - главные задачи "Оппозиционной платформы - За жизнь". Об этом заявила народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская в ходе рабочего визита на предприятие "Кераммаш" в Донецкой области.

"С 2013 года, вследствие бездарной экономической и тарифной политики власти предприятие "Кераммаш" было вынуждено в два раза сократить объемы производства. Около 70% производимого оборудования продавалось в РФ, но после закрытия рынков это стало невозможным. Как и "Кераммаш", тысячи предприятий по всей стране, потеряв рынки, были вынуждены либо закрыться, либо значительно сократить объемы производства, урезав зарплаты и уволив часть сотрудников", - отметила оппозиционный политик.

По ее словам, поддержать национального производителя, сохранить рабочие места, расширить производство, поднять заработные платы, восстановить экономические отношения и, главное, вернуть мир - задачи, которые ставит перед собой команда "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Чтобы поддержать промышленность, сегодня нужно снизить цены на электроэнергию и газ, обеспечить доступное кредитование, расширить рынки сбыта и, конечно же, восстановить мир. Для реализации этих задач мы должны победить на выборах, а наш лидер Юрий Бойко - стать новым премьер-министром. Мы благодарны работникам и руководству "Кераммаша" за поддержку и точно знаем - объединившись, мы обязательно победим!" - резюмировала Наталия Королевская.