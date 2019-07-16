В России умерла звезда кино [ Редактировать ]
Во вторник, 16 июля, известная 65-летняя актриса театра и кино Ольга Вяликова скончалась в России. Об этом сообщается на Facebook-странице Центрального академического театра России, где актриса работала с 1980 года.
"Скоропостижно скончалась артистка Театра Армии - Ольга Петровна Вяликова. Ольга Петровна работала в нашем театре с 1980 года. С 1993 по 1995 гг. Ольга Петровна была занята в знаменитой постановке "Орестея" выдающегося немецкого режиссера Петера Штайна", - говорится в сообщении.
Также на счету актрисы множество ролей, таких как "Белиса" в спектакле "Изобретательная возлюбленная", "Симона" в спектакле "Игра на клавишах души", "Пани Мюллерова" в спектакле "Похождение бравого солдата швейка", роль "Печки" в детской сказке "Удивительные приключения Маши и Вити", роль Елизаветы Васильевны в спектакле "Красное колесо".
Помимо этого Ольга Вяликова известна по роли фрейлины в знаменитом советском фильме "Обыкновенное чудо". Также она снялась в нескольких российских сериалах, таких как "Глухарь" и "Каменская".
Вяликова была награждена медалью "За трудовую доблесть".
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