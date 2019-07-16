Благодійний фонд взяв на себе функцію влади з опіки над травмованими українцями та їхньої соціалізації [ Редактировать ]
Держава на законодавчому рівні має змінити ставлення до людей з інвалідністю, - так вважають в "Опозиційній платформі - За життя".
Своє рішення проблеми політсила демонструє на прикладі колег із Одеси. Про показовий шлях до соціалізації - в матеріалі наших кореспондентів.
Герману Пушкарному 32 роки, діагноз - церебральний параліч. Рік тому родина одесита звернулася по допомогу до Благодійного фонду Віктора Баранського. І політик профінансував заняття Германа з лікарем-реабілітологом у тренажерному залі. І ось результат: раніше чоловік не міг навіть стояти самостійно, нині - вже робить перші кроки.
"Самое для человека важное - это перебороть его собственный страх. Обозначить цель и никогда не бояться", - наголосив Герман Пушкарний, житель Одеси.
"Смотрите: мышцы, которые, будем так говорить, спали - сейчас эти мышцы - мы их наращиваем и заставляем их работать", - говорить Майя Пушкарна, мати Германа.
Тепер у Германа з'явилася мрія - знайти роботу: хоче працювати психологом. У чоловіка дві вищі освіти. Проте, каже, працевлаштуватися таким людям, як він - вкрай важко. Майже нереально.
"У нас общество еще не приучено к таким людям, и поэтому много отказов, много. Отрицательных эмоций у работодателя, так скажем", - говорить Герман Пушкарний, житель Одеси.
Депутат Одеської облради від "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Баранський вважає: держава лише на папері опікується проблемами людей з інвалідністю, а насправді - не контролює навіть встановлення елементарних пандусів, аби вони могли вільніше рухатися.
Немає державної підтримки для соціалізації такої категорії населення. Баранський каже: його політсила готова змінити цю ситуацію і в новому парламенті виступатиме з відповідними законодавчими ініціативами.
"Эти люди по достижении 18 лет просто оказываются никому не нужными и брошенными и не существует никакой действенной, эффективной программы, которая бы работала по адаптации их и по трудоустройству. По этому, мы должны предусмотреть государственные программы для того, чтобы эти люди могли по достижению совершеннолетнего возраста работать, быть полезными, быть эффективными. И максимально их адаптировать, чтобы они не чувствовали себя где-то ущемленными в правах, возможностях, в передвижении", - заначив Віктор Баранський, депутат Одеської облради, представник партії "Опозиційна платформа - За життя".
Герман у свою чергу додає: на початковому етапі держава може хоча б провести роз'яснювальну роботу з працедавцями - аби вони нарешті зрозуміли: в особі людини з обмеженими фізичними можливостями можна знайти ефективного й талановитого працівника. Треба лише зробити перший крок.
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