Брудні передвиборчі технології. Проти члена партії "Опозиційна платформа - За життя" та ще одного політика ведуть нечесну боротьбу.

Один з операторів мобільного зв'язку надсилає неправдиві повідомлення виборцям в Одесі. В них ідеться про те, що нардеп Іван Фурсін та депутат облради Віталій Саутьонков начебто товаришують із п'ятим президентом Петром Порошенком. Депутати кажуть - це наслідки політичних ігор. У регіоні вони мають чималу підтримку виборців, тому конкуренти не гребують чорними методами.

Фурсін та Саутьонков надіслали запити для перевірки мобільного оператора. І готують позов до суду. А виборців просять не піддаватися на провокації.

"К сожалению, мои оппоненты настолько переживают за результаты выборов, что пускаются на самые грязные методы политической борьбы и вот не далее как вчера пошла рассылка, смс- рассылка - это был спам по всему 139 округу от города Южного до Захаровкы, до поселка Котовского.

Что я могу сказать, - мне печально, что ребята которые называют себя "новыми лицами" занимаются подобного рода грязными политическими методами борьбы. Это доказывает лишь то, что они не уверены в своей победе, а я в своей победе уверен", - наголосив Віталій Саутьонков, депутат одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

"Хочу обратиться к этому мобильному оператору, чтобы они навели порядок в этих рассылках, чтобы они это остановили - это в их технических возможностях. Они контролируют эту рассылку, когда им это выгодно. Вы же понимаете, что рассылка используется обычно для чего? - для коммерческих целей. А как же это так, они пропускают такие сообщения в таком огромном количестве с одного телефона - и в это не вмешиваются и это не блокируют!

Эту рассылку надо заблокировать остановить. Я понимаю, что оператор имеет технические возможности мониторить, отслеживать это и останавливать", - зазначив Іван Фурсін, народний депутат.

Наші кореспонденти надіслали інформаційний запит мобільному оператору з проханням роз'яснити ситуацію. Проте відповіді поки що не отримали.

Завтра ми продовжимо тему застосування брудних політичних технологій під час виборчої кампанії.