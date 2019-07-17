Под Ривне двух детей засыпало песком (фото) [ Редактировать ]
В среду, 17 июля, в Ривненской области рядом з селом Ясногорка произошло страшное ЧП. Известно, что двух детей засыпало вследствие смещения песчаного карьера. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По предварительной информации, одного ребенка достали из-под завала. Его направили в больницу. Поиски второго ребенка продолжаются.
"К поискам привлечены местное население и подразделение ГСЧС в составе восьми человек личного состава и двух единиц техники", - добавили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Ранее сообщалось, что на николаевском вокзале нашли труп младенца, а также при взрыве в Ривне погибли дети.
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