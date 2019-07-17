В среду, 17 июля, в Ривненской области рядом з селом Ясногорка произошло страшное ЧП. Известно, что двух детей засыпало вследствие смещения песчаного карьера. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По предварительной информации, одного ребенка достали из-под завала. Его направили в больницу. Поиски второго ребенка продолжаются.

"К поискам привлечены местное население и подразделение ГСЧС в составе восьми человек личного состава и двух единиц техники", - добавили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что на николаевском вокзале нашли труп младенца, а также при взрыве в Ривне погибли дети.