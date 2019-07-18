Російський суд продовжив арешт усім двадцяти чотирьом українським військовополоненим морякам. Засідання відбулося в Лефортовському суді Москви.

Термін утримання під вартою для українців подовжили до кінця жовтня. Нагадаю, досудове розслідування справи щодо моряків уже завершили. Їх звинувачують у ніби-то незаконному перетині російського кордону. Тепер сторони ознайомлюються з матеріалами. Слухання відбувається в закритому режимі.