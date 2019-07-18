Ни одна из партий, которые, по прогнозам социологов, могут пройти в Верховную Раду Украины девятого созыва, кроме "Оппозиционной платформы - За життя", не заявила о намерениях установить мир в ближайшее время.

Об этом заявил народный депутат Украины и сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в программе "Украинский формат" на телеканале NewsOne.

"О "Европейской солидарности" Петра Порошенко и "Батькивщине" Юлии Тимошенко говорить как о "партиях мира" просто смешно. Наоборот, партия Порошенко - это апологет войны, "Батькивщина" - всегда следовала тем же курсом. Поэтому остановить войну на Донбассе эти две партии не могут априори. И, если исходить из последней социологии, то эти две партии набирают вместе около 15% голосов - голосов "за войну", - подчеркнул политик.

Отказались от идеи установления мира также президент Зеленский и его партия "Слуга народа", напомнил парламентарий.

"Зеленский ("Слуга народа") сказал, что мира не будет, что Украина идет в НАТО, будет выстраивать отношения с Канадой, Америкой, но только не с нашими восточными соседями. Это же все слышали! Выходит, что за партии, которые не хотят мира в стране, готовы проголосовать более 80% избирателей. Люди, вы отдаете голоса за войну в своем доме, за разруху в стране, и все это должны понимать!" - обратил внимание Вадим Рабинович.

Вместе с тем он поблагодарил украинцев за выбор, который они сделали на президентских выборах.

"Да, я голосовал за Зеленского и благодарю 73% людей, которые проголосовали против Порошенко, против его грабителей и войны, на которой они сколотили себе миллиарды. Но теперь, когда мы идем на парламентские выборы, ситуация изменилась. Я был бы самым счастливым человеком, если бы Зеленский или его партия за эти 50 дней, которые он находится у власти, сказали: "На выборах мы обещали мир, и сегодня мы его устанавливаем!". Но этого не произошло!", - констатировал народный депутат.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" призвал избирателей в ближайшее воскресенье голосовать за тех, "кто готов и может остановить кровопролитие на востоке страны - за №6 в избирательных бюллетенях".

"Мы не самые хорошие, но другой "партии мира" сегодня в стране нет. По крайней мере, среди тех, кто проходит в парламент. Подчеркиваю, сегодня перед Украиной стоят не рядовые вопросы, как накануне всех прошлых выборов. Теперь украинцы выбирают или продолжение войны, которая продолжается больше, чем Великая Отечественная война, или мир. Выбор за народом!" - резюмировал Вадим Рабинович.