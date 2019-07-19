В пятницу, 19 июля, курс самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), снова увеличился.

Теперь за монету предлагают $10 565,31.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $10 565,31 ;

Litecoin $99,936;

Bitcoin Cash $311,74.

Также ранее мы писали о том, что курс доллара на межбанке упал.