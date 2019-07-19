Биткоин: курс криптовалюты резко взлетел [ Редактировать ]
В пятницу, 19 июля, курс самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), снова увеличился.
Теперь за монету предлагают $10 565,31.
Также изменилась цена других криптовалют:
Ethereum $10 565,31 ;
Litecoin $99,936;
Bitcoin Cash $311,74.
Также ранее мы писали о том, что курс доллара на межбанке упал.
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