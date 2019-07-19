Дизайнери Lego достеменно відтворили скафандр астронавта [ Редактировать ]
Команда дизайнерів найвідомішого виробника дитячих конструкторів створила фігурку космонавта з нагоди п'ятдесятої річниці місії "Аполло-11" на Місяць.
Фахівці достеменно відтворили скафандр астронавта. Для створення моделі використали 30 тисяч деталей конструктора.
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