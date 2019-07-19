Парламент Британії створив перепону для "жорсткого" Брекзиту. Палата громад ухвалила поправку, яка завадить наступному прем'єр-міністрові вивести країну з ЄС без угоди.

Це крок на випередження проти Бориса Джонсона - найімовірнішого претендента на посаду очільника британсього уряду. Він заявив, що в жовтні зупинить роботу парламенту, якщо той заважатиме йому розлучитися з Євросоюзом без дОговору. За планом, Британія має вийти з ЄС 31 жовтня.