Реакция главы президентской партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова на визит председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Страсбург, где политик, представляющий интересы миллионов украинцев, презентовал мирный план нашей партии, свидетельствует: власть перешла черту.

Когда лидер президентской партии говорит о визите Виктора Медведчука: "Президент не предлагал, не давал на это согласия и не давал разрешения на проведение таких действий со стороны любого политика, который не отвечает за внешнюю политику нашего государства" - становится ясно, что власть стремится диктовать, кому, с кем и о чем можно говорить на международной арене. Это циничная и неприкрытая попытка использовать информационную монополию "партии войны" для навязывания Западу удобной украинской власти картины событий в стране.

Еще немного - и власть будет требовать, чтобы любая встреча в Вашингтоне, Париже, Берлине или Москве проходила исключительно с ведома и одобрения окружения президента.

Слова главы провластной партии о том, что ГПУ или СБУ должно давать оценку визиту Виктора Медведчука в Европарламент, где на встрече с европарламентариями от Великобритании, Франции, Германии, Венгрии, Болгарии, Испании, Латвии, Словакии был представлен План-концепция урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины, который является частью программы нашей партии, говорит о беспрецедентном непрофессионализме и политической ангажированности господина Разумкова.

Хотим напомнить представителям президентской партии, что фундаментом плана-концепции являются Минские соглашения, утвержденные Резолюцией Совета Безопасности ООН № 2202 от 17 февраля 2015 года. Данный документ соответствует декларации "нормандского формата" и действующему законодательству Украины. Именно поэтому все попытки Генпрокурора Юрия Луценко обвинить Виктора Медведчука в посягательстве на территориальную целостность Украины и в государственной измене потерпели полный провал. Однако новая власть решила идти проторенным путем своих предшественников, в полную мощь используя репрессивную машину и грязные методы ведения политической борьбы.

"Зе!Команда" - в духе команды Порошенко - пытается сохранить монополию на донесение информации - как до граждан Украины, так и до мирового сообщества. Отсюда наступление на независимые СМИ, отсюда угроза репрессиями политику и общественному деятелю, который осмелился представить отличающуюся от официальной позицию по ситуации на Донбассе.

Мы призываем Европарламент дать оценку украинской власти, которая хочет регулировать, кому можно разговаривать с евродепутатами.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"