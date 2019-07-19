В США начались продажи дрона, который оснастили боевым оружием. Модель получила название Throwflame TF-19 Wasp и оснащена огнеметом.

Как утверждает производитель, беспилотник способен поражать цели на расстоянии до 10 метров, а топливного бака на 4,5 литра достаточно, чтобы непрерывно поливать огнем свою цель на протяжении 100 секунд.

Throwflame построен на базе дрона DJI S1000 с контроллером полета A2, литий-полимерной батареей емкостью 16 тысяч мАч и пультом дистанционного управления TBS Tango R/C. Стоимость боевой игрушки составляет 1499 долларов США, но за отдельную плату можно добавить усиленный приемник и пульт управления, чтобы расширить радиус действия аппарата.

Зачем нужен такой дрон? К примеру, беспилотник может использовался для очистки линий электропередач от веток, использовать его для контролируемого сжигания травы и для уничтожения осиных гнезд. Применений масса, но производитель предостерегает владельцев от использования мощного вооружения против человека.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, что ранее в США сконструировали дрон, способный поднимать человека в воздух. А недавно дрон-шпион нарушил работу столичного аэропорта.