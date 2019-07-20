В Венеции оштрафовали туристов на 950 евро [ Редактировать ]
В Венеции полиция оштрафовала на 950 евро туристов из Германии за приготовление кофе на мосту. Об этом сообщает BBC.
Известно, что один из прохожих заметил правонарушение и сообщил полицейским, за что оштрафовали туристов оштрафовали и попросили покинуть страну.
"Благодаря местной полиции их накажут и заставят покинуть город", - сказал мэр страны.
Жители Венеции давно высказывают недовольство большим количеством туристов - за год город посещают порядка 30 млн человек. В связи с этим там ввели ряд ограничений. В частности, гостям Венеции запрещается устраивать пикники в общественных местах.
Ранее сообщалось, что популярная авиакомпания Wizz Air изменила расписание вылетов самолетов из Киева.
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