В Венеции полиция оштрафовала на 950 евро туристов из Германии за приготовление кофе на мосту. Об этом сообщает BBC.

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Известно, что один из прохожих заметил правонарушение и сообщил полицейским, за что оштрафовали туристов оштрафовали и попросили покинуть страну.

"Благодаря местной полиции их накажут и заставят покинуть город", - сказал мэр страны.

Жители Венеции давно высказывают недовольство большим количеством туристов - за год город посещают порядка 30 млн человек. В связи с этим там ввели ряд ограничений. В частности, гостям Венеции запрещается устраивать пикники в общественных местах.

Ранее сообщалось, что популярная авиакомпания Wizz Air изменила расписание вылетов самолетов из Киева.