Популярная авиакомпания Wizz Air изменила расписание вылетов самолетов из Киева. Это связано с задержкой доставки новых самолетов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Изменения продлятся в период с 3 по 20 августа 2019 года.

Пассажиры, которые уже купили билеты на этот период, получат детальную информацию об изменениях. Также им сообщат о возможности брони на другой рейс по тому же маршруту. Если пассажир откажется от брони на другую дату - компания обещает вернуть 100%, а в некоторых случаях 120% стоимости билетов.

В некоторые дни отменят рейсы в Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунд, Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаку, Краков, Вену, Братиславу и Копенгаген.

С детальным перечнем можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Ранее мы писали о том, что в Киеве закроют аэропорт.