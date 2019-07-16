Wizz Air отменила ближайшие авиарейсы из Киева: что делать пассажирам [ Редактировать ]
Популярная авиакомпания Wizz Air изменила расписание вылетов самолетов из Киева. Это связано с задержкой доставки новых самолетов. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Изменения продлятся в период с 3 по 20 августа 2019 года.
Пассажиры, которые уже купили билеты на этот период, получат детальную информацию об изменениях. Также им сообщат о возможности брони на другой рейс по тому же маршруту. Если пассажир откажется от брони на другую дату - компания обещает вернуть 100%, а в некоторых случаях 120% стоимости билетов.
В некоторые дни отменят рейсы в Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунд, Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаку, Краков, Вену, Братиславу и Копенгаген.
С детальным перечнем можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
Ранее мы писали о том, что в Киеве закроют аэропорт.
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