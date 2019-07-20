В США легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Атлантический океан. Об этом сообщает "Корреспондент".

Воздушное судно приземлилось на побережье американского города Оушен-Сити в штате Мэриленд.

На видео видно, как самолет снижается на большой скорости и приземляется на воду. Известно, что в самолете находился только 23-летний пилот Тревор Х. Дейл. Он смог выбраться из кабины и доплыть до пляжа.

Ранее мы писали о том, что поблизости с границей Германии в Альпах потерпел крушение самолет.