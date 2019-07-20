В США самолет приземлился в океан (видео) [ Редактировать ]
В США легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Атлантический океан. Об этом сообщает "Корреспондент".
Воздушное судно приземлилось на побережье американского города Оушен-Сити в штате Мэриленд.
На видео видно, как самолет снижается на большой скорости и приземляется на воду. Известно, что в самолете находился только 23-летний пилот Тревор Х. Дейл. Он смог выбраться из кабины и доплыть до пляжа.
Ранее мы писали о том, что поблизости с границей Германии в Альпах потерпел крушение самолет.
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