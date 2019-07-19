В Альпах разбился самолет, есть погибшие [ Редактировать ]
Поблизости с границей Германии в Альпах потерпел крушение самолет. Об этом сообщает The Associated Press.
В результате происшествия погибли три человека. Известно, что самолет разбился недалеко от города Лейташ.
Он врезался в скалу на высоте около 2300 метров. Власти утверждают, что самолет полностью сгорел после крушения, и было не сразу ясно, где он был зарегистрирован и куда направлялся.
Личности погибших не установлены.
Ранее мы писали о том, что в России, в ночь на 19 июля, произошло ЧП. Самолет компании "Северный ветер" не смог вылететь в Ереван из Шереметьево.
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