Поблизости с границей Германии в Альпах потерпел крушение самолет. Об этом сообщает The Associated Press.

В результате происшествия погибли три человека. Известно, что самолет разбился недалеко от города Лейташ.

Он врезался в скалу на высоте около 2300 метров. Власти утверждают, что самолет полностью сгорел после крушения, и было не сразу ясно, где он был зарегистрирован и куда направлялся.

Личности погибших не установлены.

Ранее мы писали о том, что в России, в ночь на 19 июля, произошло ЧП. Самолет компании "Северный ветер" не смог вылететь в Ереван из Шереметьево.