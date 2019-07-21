Выборы в Раду: в Днепре горел избирательный участок (видео) [ Редактировать ]
В Днепре в подвальном помещении областной клинической офтальмологической больницы возникло возгорание электрических кабелей. Как известно, на первом этаже больницы размещена избирательный участок №121225, (округ №27). Об этом сообщает ГСЧС.
"20 июля в 8:44 в г. Днепр в подвальном помещении областной клинической офтальмологической больницы возникло возгорание электрических кабелей. На первом этаже больницы размещена избирательный участок №121225, (округ №27)", - говорится в сообщении.
Подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Данное событие не помешало работе избирательного участка.
Ранее сообщалось, что зафиксирована первая попытка фальсификации выборов. На одном из участков Бахмута Донецкой области члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов.
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