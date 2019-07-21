В Днепре в подвальном помещении областной клинической офтальмологической больницы возникло возгорание электрических кабелей. Как известно, на первом этаже больницы размещена избирательный участок №121225, (округ №27). Об этом сообщает ГСЧС.

"20 июля в 8:44 в г. Днепр в подвальном помещении областной клинической офтальмологической больницы возникло возгорание электрических кабелей. На первом этаже больницы размещена избирательный участок №121225, (округ №27)", - говорится в сообщении.

Подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Данное событие не помешало работе избирательного участка.

Ранее сообщалось, что зафиксирована первая попытка фальсификации выборов. На одном из участков Бахмута Донецкой области члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов.