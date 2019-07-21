В Луганской области возле населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих, которые впоследствии скончались, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Как отмечается, это произошло сегодня около 8:25 утра. В ООС отмечают, что в результате взрыва на месте погибли двое военных. Также двое бойцов ООС получили ранения. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

"Сегодня, около 8:25 часов во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два военнослужащих. В результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", - говорится в сообщении.

Напомним, депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" представили план урегулирования конфликта на Донбассе.