На Донбассе военные подорвались на мине, есть погибшие [ Редактировать ]
В Луганской области возле населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих, которые впоследствии скончались, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Как отмечается, это произошло сегодня около 8:25 утра. В ООС отмечают, что в результате взрыва на месте погибли двое военных. Также двое бойцов ООС получили ранения. Состояние их здоровья - удовлетворительное.
"Сегодня, около 8:25 часов во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два военнослужащих. В результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", - говорится в сообщении.
Напомним, депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" представили план урегулирования конфликта на Донбассе.
по теме
Під Мар'їнкою під ворожі обстріли потрапили житлові будинки
Уже шостий рік живуть люди на лінії зіткнення - містяни очікують, що невдовзі таки наступить мир, тож не поспішають залишати домівки
У берегов Африки горит украинский корабль (фото)
На борту украинского траулера Иван Голубец у берегов Западной Африки вспыхнул пожар, во время которой пропал без вести один моряк
В России двух глухонемых украинцев изрезали ножом
В Санкт-Петербурге уроженец Дагестана ударил ножом двух глухонемых украинцев, которые не ответили на его вопрос
Беззаконня на Чернігівщині: хто намагається зірвати вибори
Представники Корюківського відділення поліції в Чернігівській області провели обшук у приміщенні окружної виборчої комісії (ОВК) 207 округу
Известный украинский ведущий трагически погиб в Одессе
В среду, 17 июля, известный ведущий и конферансье трагически погиб в Одессе