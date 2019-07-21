На Донбасі набрало чинності "хлібне" перемир'я [ Редактировать ]
З опівночі 21 липня на Донбасі розпочалося чергове перемир'я, назване "хлібним". Від сьогодні запроваджується безстрокова заборона на будь-які обстріли. Домовленості про це Тристороння контактна група досягла в Мінську 17 липня.
Уперше за відкриття вогню передбачена відповідальність. У випадках порушень - вживатимуть дисциплінарні заходи, про такі інциденти повідомлятимуть Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.
по теме
З фронту повернулися бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр"
У військовому містечку Черкаське, що на Дніпропетровщині, на своїх захисників вже зачекалися рідні
Скандальний вирок: нацгвардійця звинуватили у вбивстві італійського журналіста на Донбасі
Журналіст перебував у зоні війни без розпізнавальних знаків та став жертвою перехресного вогню. Італійці відмовились від проведення розслідування на місці вбивства та фактично відкинули будь-які аргументи адвокатів
Під Мар'їнкою під ворожі обстріли потрапили житлові будинки
Уже шостий рік живуть люди на лінії зіткнення - містяни очікують, що невдовзі таки наступить мир, тож не поспішають залишати домівки
На Донбасі від ворожого обстрілу загинув український військовий
Боєць гранатометного взводу отримав осколкові поранення 7 липня, внаслідок влучання ворожої міни поблизу населеного пункту Південне
На Донеччині під ворожий обстріл потрапив місцевий мешканець
Вогонь вели з окупованої Горлівки - міна 82 калібру розірвалася поблизу житлового будинку