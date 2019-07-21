З опівночі 21 липня на Донбасі розпочалося чергове перемир'я, назване "хлібним". Від сьогодні запроваджується безстрокова заборона на будь-які обстріли. Домовленості про це Тристороння контактна група досягла в Мінську 17 липня.

Уперше за відкриття вогню передбачена відповідальність. У випадках порушень - вживатимуть дисциплінарні заходи, про такі інциденти повідомлятимуть Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.