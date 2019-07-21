20 июля в Лозовском районе (округ № 179) доверенное лицо одного из кандидатов в народные депутаты обратилсь к полицейским с заявлением о том, что кандидат в депутаты Сергей Чернов от партии "Оппозиционный блок", который баллотируется в этом округе, вместе с представителем органов местной власти в Лозовой проводили предвыборную агитацию в свою пользу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде ареста до шести месяцев, либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 250 до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Идет следствие.

20 июля мэр г. Лозовая получил повестку на допрос в связи с незаконной предвыборной агитацией в пользу Сергея Чернова от "Оппозиционного блока".