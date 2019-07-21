В Киеве на избирательном участке женщина притворилась мертвой, потому что забыла паспорт для голосования, сообщает "112 Украина".

На видео видно, как женщина громко кричит и резко падает на пол у стола с регистрацией граждан для участия в голосовании.

Сообщается, что жизни женщины ничего не угрожает. Проголосовала ли в итоге эта гражданка, не сообщается.

Ранее мы писали о том, что 94-летняя бабушка пыталась проглотить бюллетени на участке.