Женщина притворилась мертвой на избирательном участке (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на избирательном участке женщина притворилась мертвой, потому что забыла паспорт для голосования, сообщает "112 Украина".
На видео видно, как женщина громко кричит и резко падает на пол у стола с регистрацией граждан для участия в голосовании.
Сообщается, что жизни женщины ничего не угрожает. Проголосовала ли в итоге эта гражданка, не сообщается.
Ранее мы писали о том, что 94-летняя бабушка пыталась проглотить бюллетени на участке.
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