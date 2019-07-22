Под Днепром дедушка жестоко насиловал 13-летнего ребенка [ Редактировать ]
Под Днепром неродной дед насиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
"28-летняя жительница Днепропетровской области перед тем, как выехать на круглосуточную работу, оставила своих малолетних дочерей, 2006 и 2015 г.р., бабушке и неродном деду, 1954 г.р. После того, как мать вернулась с работы, старшая дочь сообщила, что дедушка в ночь на 21.07.2019 совершил в отношении нее действия сексуального характера", - написал Аброськин.
Известно, что ранее он уже неоднократно был осужден за изнасилование.
Ранее сообщалось, что мужчина с инвалидностью изнасиловал 11-летнего ребенка.
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