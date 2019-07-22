Известный украинский актер театра и кино, народный артист Украины Богдан Сильвестрович Ступка ушел из жизни на 71-м году 22 июля 2012 года. Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность.

Podrobnosti,ua собрали лучшие цитаты гениального актера о жизни, любви, и работе.

О Жизни

Делай дело честно, с душой — и твое к тебе придет. Это не значит, что завтра появятся золотые горы. Надо быть терпеливым, но истину золотых слов для нынешнего поколения закрывают золотые горы.

Главное, сынок, дотянуть до 70-ти, а потом живи, сколько хочешь.

Несмотря на то, что многие члены семьи были театралами, сам Богдан в детстве не мечтал быть актером. Мальчиком он планировал стать врачом, однако отказался от этой идеи, когда увидел травмированную спину двоюродного брата – она была окровавленной и эта рана сильно напугала маленького Ступку.

Уже подростком Богдан попытался поступить на химический факультет во Львовскую политехнику, однако стать химиком ему тоже было не суждено – он провалил экзамены.

О Работе

Я не люблю войну, потому что с детства боюсь стрельбы. Мне было всего три года, но я хорошо ее помню. Помню, как немцы давали детям шоколад. Как предупреждали: сейчас тут начнется битва, уходите из домов. И теперь всю жизнь меня преследует страх. Этот страх иногда заставлял меня драться, идти против больших людей. Может быть, именно из-за него я и пошел в кино. Ведь в кино ты легко можешь спрятаться — это не ты, это всегда кто-то другой.

Вы думаете, играть – это радость? Это мука.

Театр изображает, так сказать, жизнь. Но там не по-настоящему умирают, погибают и так дальше. Там играют в это все. Играют в жизнь. Театр – продолжение жизни. Ты возносишься чуть-чуть над реальностью, но это та же реальность, только в художественной форме. Театр – не побег из жизни, просто человек нашел другую ее форму. Все связано, оно ж не бывает отдельно: жизнь – это жизнь, театр – это театр.

О Любви

В течение всей своей жизни у актера была сильная связь с матерью. Даже родились они в один день – 27 августа. К советам матери Богдан прислушивался всю жизнь. Когда легенда кино почувствовал, что жизненные силы начали покидать его, сказал, что хочет умереть в тот день, когда не стало его мамы – 23 июля. До этой даты Ступка не дожил всего сутки.

Раньше я был у женщин не особо популярен. А сейчас на старости лет вдруг начал нравиться — и молодым, и средним, и бабушкам. Сегодня в Киеве рано утром иду по театру, а навстречу мне идет наша работница и говорит: "Ой, какое же чудо, что первый мужчина, которого я сегодня встретила, — это вы". А я чего? Я дальше пошел.

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