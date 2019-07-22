У Херсоні в ДТП потрапив автомобіль із виборчою документацією. О 6 годині ранку члени ДВК саме везли бюлетені до окружкому. Але дорогою їхній "Фольксваген-транспортер" зіткнувся із легковиком. Неуважний водій автівки не пропустив мікроавтобус. Той перекинувся.

Постраждала 1 людина. Документація лишилася непошкодженою.

"В результаті ДТП, отримала незначні ушкодження представник поліції, що знаходилася у "Фольксваген-транспортер". Члени ДВК тілесні ушкодження не отримали. Бюлетені передали голові ДВК", - повідомив Ілля Дорошенко, слідчий Херсонського відділу поліції.