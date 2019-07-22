Ізраїльська влада почала зносити палестинське поселення на околиці Єрусалима. Воно розташоване поряд зі стіною, на кордоні з арабською автономією. У червні Верховний суд Ізраїлю постановив, що будівлі зведені із порушенням закону. Господарям дали час до 19 липня, щоби зруйнувати їх самотужки. Палестинці, чиї домівки опинились у прикордонній зоні - у розпачі, адже вони лишаються просто неба. Таке рішення засудила і світова спільнота, однак Ізраїль своєї позиції не змінив.

"Ці будинки зведені з дозволу уряду Палестинської автономії. Вони розташовані в секторі "А", тож мешканці мали право їх споруджувати. А ізраїльські окупаційні сили грубо порушили це право. Військові не зважають на міжнародний закон, то що вже казати про етичні міркування", - говорить Валід Ассаф, міністр із питань поселень Палестинської автономії.