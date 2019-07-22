Ізраїль зносить палестинське поселення на околиці Єрусалима [ Редактировать ]
Ізраїльська влада почала зносити палестинське поселення на околиці Єрусалима. Воно розташоване поряд зі стіною, на кордоні з арабською автономією. У червні Верховний суд Ізраїлю постановив, що будівлі зведені із порушенням закону. Господарям дали час до 19 липня, щоби зруйнувати їх самотужки. Палестинці, чиї домівки опинились у прикордонній зоні - у розпачі, адже вони лишаються просто неба. Таке рішення засудила і світова спільнота, однак Ізраїль своєї позиції не змінив.
"Ці будинки зведені з дозволу уряду Палестинської автономії. Вони розташовані в секторі "А", тож мешканці мали право їх споруджувати. А ізраїльські окупаційні сили грубо порушили це право. Військові не зважають на міжнародний закон, то що вже казати про етичні міркування", - говорить Валід Ассаф, міністр із питань поселень Палестинської автономії.
по теме
На Харківщині за підтримки голови ОДА завершують реставрацію старовинної музичної школи
На Харківщині знайшли кошти і вже завершують реконструкцію, після якої діти отримають не просто відремонтовані кабінети - у них вперше з'явиться власна концертна зала для виступів
Лідер венесуельської опозиції закликав народ продовжити боротьбу
На своїй сторінці у Твіттері - він написав, що переходить, цитую, до "наступного етапу" боротьби за владу. І зокрема звернувся до своїх прихильників - з проханням зібратися під парламентом 23 липня, коли там розпочнеться сесія
Нові дитсадки для малих містечок: на Харківщині за підтримки голови ОДА започаткували соціальну реформу
Новий дитсадок, побудований за сучасними вимогами, утеплений і затишний - у маленькому містечку. Це не плани, а реальність. Звідки на Харківщині взяли на це кошти?
Юрий Бойко: после выборов мы пересмотрим пенсионную реформу
Все дискриминационные нормы, направленные против пенсионеров и тех, кому предстоит выйти на пенсию, будут отменены "Оппозиционной платформой - За жизнь"
Корупція на Київщині: Пісківському спортивному центру загрожує закриття
Пісківський спортивний центр, що на Київщині, відсвяткував своє 10 річчя. Тут готують справжніх чемпіонів з вільної боротьби, паурліфтингу та боксу
Підтримка вітчизняного виробника: "Опозиційна платформа - За життя" закликає запровадити податкові канікули для малого та середнього бізнесу на Житомирщині
Зараз у Коростені спільними зусиллями ремонтують спортивні об'єкти та дитячі майданчики. Вже незабаром у місті з'явиться сучасний стадіон