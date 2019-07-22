Santa Muerte: у Києві відбувся мексиканський нічний карнавал [ Редактировать ]
У Києві відбувся мексиканський нічний карнавал Santa Muerte. Це видовищне дійство вшанування померлих, яке традиційно влаштовують у Мексиці, збирає дедалі більше прихильників у всьому світі.
Чи прижилися моторошні латиноамериканські традиції в Україні - розкаже Ольга Клюєва.
Зовні карнавал Santa Muerte нагадує традиційну хелоувінівську ходу. Люди в гримі мерців, моторошні символи потойбічного світу - в одязі та атрибутах. Втім, в основі цієї екзотичної традиції - релігійний культ, який зародився у Мексиці як суміш християнських та індіанських ритуалів, ширився в Латинській Америці й тепер набуває популярності в Україні.
"Ми намагаємося взяти найкраще від світу, найприкольніше, щоб люди класно у нас проводили час і отримували задоволення", - говорить Роман Тугашев, організатор заходу.
У себе на батьківщині під час свята Santa Muerte під музику й танці мексиканці виносять на вулицю не лише портрети померлих родичів, а ще й з скриньки з їхнім прахом. Декого такий "карнавал мертвих" відверто приголомшує, а дехто с гостей фестивалю вважає, що такі традиції існують і в Україні. Як-от, обіди на цвинтарі в поминальні дні:
"Ми любимо шанувати пам'ять померлих ми ходимо на кладовище і є моменти дотичної до цієї мексиканської культури"
"Ніякого жаху, тільки позитив. Основний меседж, що потрібно прожити життя тільки добре, з позитивними емоціями".
Відомим у світі карнавал Santa Muerte став після виходу оскароносного мультфільму "Таємниця Коко" - зворушливої історії хлопчика, яка розгортається саме в день померлих. Багато гостей фестивалю - в образах персонажів відомої анімації.
"Внутренний порыв души. Вот венок, вот я - девушка из этого мультика".
"Santa Muerte - це не зовсім про смерть. Santa Muerte про те, що потрібно згадувати тих людей, які ідуть в світ вічності. Це про вічне життя", - говорить Олена Полотняна, організаторка фестивалю.
Зважаючи на кількість прихильників карнавалу в Києві, організатори обіцяють провести Santa Muerte і наступного року.
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