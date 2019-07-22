Под Донецком мужчина жестоко расправился с товарищем [ Редактировать ]
В воскресенье, 21 июля, в Донецкой области между двумя мужчина возник конфликт, в ходе которого один из них нанес удар топором по голове и ножевое ранение почти в сердце другому. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.
По предварительной информации, пострадавший зашел к своему знакомому, чтобы обсудить куплю-продажу мопеда. После выпитого спиртного между товарищами возник конфликт. 69-летний хозяин решил доказать свою правоту с помощью топора и ударил оппонента по голове.
После этого мужчина не остановился и схватил нож. Гость смог выйти из дома и, немного пройдя, упал. Его заметили соседи и вызвали медиков.
"Сейчас пострадавший находится в больнице, а фигурант задержан ", - говорится в сообщении.
Полицейские сразу установили личность злоумышленника и задержали его. Вещественные доказательства: топор и нож - изъяли.
Сейчас продолжается досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 УК Украины - покушение на убийство.
Ранее сообщалось, что под Николаевом в ДТП пострадали четверо детей, а также под Херсоном женщина изрезала любовницу мужа.
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