На Херсонщині браконьєри виловили крабів і креветок на понад 350 тисяч гривень. Водна поліція затримала місцевого жителя із незаконними знаряддями вилову. У нього вилучили червонокнижних крабів на 150 тисяч гривень і креветок майже на 200 тисяч. Морських мешканців повернули у природне середовище.

Ще два порушення сталися поблизу села Хорли в акваторіях Азовського моря та озера Сиваш. Там вилучили 10 ятерів, майже 100 підйомних пасток і 31 сітку. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Винуватцям може загрожувати до 3 років неволі.