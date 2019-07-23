На Херсонщині викрили масштабне браконьєрство [ Редактировать ]
На Херсонщині браконьєри виловили крабів і креветок на понад 350 тисяч гривень. Водна поліція затримала місцевого жителя із незаконними знаряддями вилову. У нього вилучили червонокнижних крабів на 150 тисяч гривень і креветок майже на 200 тисяч. Морських мешканців повернули у природне середовище.
Ще два порушення сталися поблизу села Хорли в акваторіях Азовського моря та озера Сиваш. Там вилучили 10 ятерів, майже 100 підйомних пасток і 31 сітку. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.
Винуватцям може загрожувати до 3 років неволі.
по теме
На Вінниччині вилучили партію контрафактного алкоголю
Підроблені спиртні напої відомих світових брендів оперативники виявили під час обшуку в місті Могилів-Подільський
Бійка у Славутичі закінчилася жорстокою різаниною
Конфлікт спалахнув в одному з нічних закладів міста між відвідувачами
Поліція зі штурмом звільнила двох заручниць в Одесі
До кредитної установи увірвався чоловік і, погрожуючи ножем, почав вимагати гроші - зловмисник наказав телефонувати у поліцію і зажадав мільйон доларів та вертоліт
Житель Донеччини зберігав вдома арсенал зброї
У місцевого жителя знайшли 8 гранат, майже пів кілограма вибухівки, електродетонатор, пістолет, рушницю та понад сотню набоїв до різної зброї
У Києві вилучили рекордну партію кокаїну
Вартість вилученої партії наркотиків на чорному ринку становить близько 60 мільйонів доларів