Чоловіча збірна України з фехтування завоювала срібло у Будапешті [ Редактировать ]
Чоловіча збірна України з фехтування завоювала срібло на чемпіонаті світу, який сьогодні завершується в Будапешті. У фінальному двобої українці поступилися французьким шпажистам.
Раніше золото світової першості для України здобула Ольга Харлан. Загалом, у доробку українських фехтувальників чотири медалі чемпіонату. Окрім золота і срібла вони вибороли ще й дві бронзові нагороди.
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