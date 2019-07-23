Чоловіча збірна України з фехтування завоювала срібло на чемпіонаті світу, який сьогодні завершується в Будапешті. У фінальному двобої українці поступилися французьким шпажистам.

Раніше золото світової першості для України здобула Ольга Харлан. Загалом, у доробку українських фехтувальників чотири медалі чемпіонату. Окрім золота і срібла вони вибороли ще й дві бронзові нагороди.