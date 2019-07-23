Погода в Украине: синоптики сделали предупреждение [ Редактировать ]
Погода в Украине: синоптики сделали предупреждение Фото: Pixabay
В Украине на вторник, 23 июля, ожидается ухудшение походных условий. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометрцентра.
"По данным Укргидрометцентра, 23 июля в южной части, днем также и в восточных и Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности)", - говорится в сообщении.
Также мы писали о том, что с 22 по 25 июля в Украине будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности
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