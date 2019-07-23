В Украине на вторник, 23 июля, ожидается ухудшение походных условий. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометрцентра.

"По данным Укргидрометцентра, 23 июля в южной части, днем также и в восточных и Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также мы писали о том, что с 22 по 25 июля в Украине будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности