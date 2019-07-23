25 июня Верховный суд Австрии признал допустимой экстрадицию Дмитрия Фирташа по запросу Минюста США. 16 июля свое решение вынес также министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер, после которого, как считалось ранее, экстрадиция Фирташа в США произойдет в течение самого короткого времени.

Однако Земельный суд Вены заблокировал экстрадицию, поскольку адвокаты бизнесмена подали запрос на повторное рассмотрение дела, снабдив его дополнительными фактами и доказательствами политической мотивированности запроса, ранее не фигурировавших в деле.

Один из ведущих авторов американского издания The Hill Джон Соломон провел расследование, которое открывает новую важную информацию в деле и проливает свет на то, какие именно дополнительные доказательства могли быть предоставлены защитой Фирташа австрийскому суду для возобновления процесса.

* * *

Оригинал на сайте The Hill

Чернила еще не успели высохнуть на документе о назначении специального прокурора Роберта Мюллера, когда его первый заместитель, известный своей агрессивностью и контраверсийностью прокурор Эндрю Вайсманн, сделал смелое, но тайное предложение о сделке со следствием в начале июня 2017 года.

Вайсманн тайно обратился к американским адвокатам украинского олигарха Дмитрия Фирташа с заманчивым предложением: "Дайте нам немного грязи на Дональда Трампа по российскому делу, и команда Мюллера сможет снять с олигарха все уголовные обвинения, предъявленные ему в 2014 году".

Детали этого предложения, о котором ранее ничего не было известно публике, была подтверждены мной из многих источников, напрямую причастных к делу, а также из свежих записок защиты, с которыми я ознакомился.

Два года спустя эта инициатива Вайсмана может иметь далеко идущие последствия для Министерства юстиции США (здесь и за рубежом). Его бывший начальник, Мюллер, в среду должен давать показания перед Конгрессом.

Министерство юстиции, офис Мюллера и Вайсманн в понедельник не ответили на электронные письма с просьбой дать комментарии.

На первый взгляд, можно спросить: "А в чем, собственно, дело?" Федеральные прокуроры нередко следуют сценарию шоу Монти Холла "Давай заключим сделку" во время переговоров о признании вины.

Но согласно моим источникам, инициатива Вайсманна по уровню интриги была намного сложнее обычного федерального кейса.

В то время росло давление на Министерство юстиции и ФБР с требованием найти убойные улики в отношении Трампа по российскому делу, потому что досье Стила, на котором ранее основывался ордер на расследование, оказалось ничем не подтвержденной ерундой. ("Там нет ничего особенного", - написал агент ФБР Пит Стржок за несколько дней до того, как Вайсманн вышел со своим предложением).

Аналогичным образом рушились основные доказательства, которые Министерство юстиции использовало для обвинения Фирташа в коррупции в 2014 году. Согласно судебным протоколам, с которыми я ознакомился, два ключевых свидетеля находились в процессе отказа от показаний, и документ, который ФБР предоставило в качестве доказательства дачи взятки компанией Фирташа, оказался вероятным слайдом PowerPoint презентации американского консультанта.

Иными словами, Министерство юстиции столкнулось с потенциальным конфузом в двух громких делах, когда 4 июня 2017 года Вайсманн неожиданно появился со своим предложением, которое удивило даже американскую команду адвокатов Фирташа.

Некоторым это предложение показалось чересчур преждевременным. Мюллер был назначен всего двумя неделями ранее, у него даже не был укомплектован штат сотрудников, и он поспешно разбирался в деталях расследования. Поэтому некоторые задавались вопросом, зачем так спешить заключить сделку, если ещё даже не укомплектован штат специальной прокуратуры?

Во-вторых, предложение Вайсманна было дерзким и агрессивным даже для прокурора с его репутацией.

Согласно меморандуму адвокатов, в котором говорится о контактах с Вайсманном, прокурор утверждал, что команда Мюллера могла "разрешить дело Фирташа" в Чикаго, и ни Министерство юстиции, ни прокуратура Чикаго "не могли вмешиваться или препятствовать разрешению", включая снятие всех обвинений. "Полное прекращение разбирательства… было несомненно на столе", - говорится в записке защиты.

Команда Фирташа подозревала, что в предложении Вайсманна есть преувеличение. Однако Мюллер имел полное право расследовать российское дело, и он был не независимым от Министерства юстиции прокурором, а, скорее, специальным прокурором, подконтрольным генеральному прокурору.

Третий красный флажок состоял в том, как именно Вайсманн сообщил юристам Фирташа о своих надеждах на показания украинского олигарха.

Прокуроры в сделках о признании вины, как правило, просят обвиняемого в письменном виде дать предложения о том, что он может предоставить в своих показаниях, и очерчивают темы, которые могут обвинение заинтересовать. Но Вайсманн, согласно запискам адвокатов, 7 июля 2017 года пошел намного дальше. На встрече с американскими юристами Фирташа и агентами ФБР он погрузился в изложение догадок и теорий в отношении расследования деятельности Трампа, его бывшего руководителя предвыборной кампании Пола Манафорта и России по вмешательству в американские дела.

Например, команда юристов Фирташа пишет, что Вайсманн сказал им, что, по его мнению, компания Bayrock, связанная с бывшим информатором ФБР Феликсом Сатером, "сделала значительные инвестиции в компании Дональда Трампа", и что прокуроры ищут "чернуху" на зятя Трампа Джареда Кушнера.

Согласно запискам адвокатов, Вайсман сказал команде Фирташа, что "он считает, что Манафорт и его люди в значительной мере координировали свою деятельность с русскими, работая в Украине". Там же помощник Мюллера говорит, что "верит", что украинская группа, связанная с Манафортом, "являлась лишь прикрытием для преступной деятельности в Украине", и предполагает, что "российская спецслужба" могла оказывать влияние на выборы в США в 2016 году.

Согласно мнению юристов, с которыми я советовался, частные мнения Вайсмана и его высказанные предположения выходят за рамки того, что обычно делают прокуроры на подобных переговорах, так как такие мнения и предположения могут повлиять на показания свидетеля.

Показательно, что Фирташ отверг предложение Вайсмана, даже несмотря на то, что олигарх уже в течение пяти лет находится в Австрии, борясь с экстрадицией в США по обвинениям, которые ему предъявила Чикагская прокуратура во взяточничестве и коррупции в одной из сделок в Индии, в которую вовлечена аэрокосмическая компания из США. Он отрицает все обвинения.

Команда защиты олигарха поделилась со мной, что Фирташ отказался от сделки, потому что у него не было достоверной информации или доказательств по темам, изложенным Вайсманном.

Но теперь, когда Фирташ активизирует свою борьбу против экстрадиции, защита предоставила австрийскому суду предложение о сделке Вайсмана, как доказательство того, что обвинения Министерства юстиции несостоятельны из-за содержащихся в них фиктивных доказательств и политических мотивов.

В своём представлении в Австрийский суд в начале этого месяца юристы Фирташа сравнили 13-летнее расследование против него, которое проводит Министерство юстиции, со средневековой инквизицией. Предложение Вайсмана о сделке цитируется в представлении, как доказательство политической мотивации. В нём говорится, что прокурор соблазнял "возможным прекращением отдельного уголовного разбирательства в отношении заявителя, если бы он был готов предоставить взамен достаточно компрометирующие свидетельства по широкому кругу политических тем, включая самого президента США, а также президента России Владимира Путина".

После нескольких лет судебных разбирательств Министерство юстиции США добилось решения в Австрии об экстрадиции Фирташа в Чикаго. Но затем его команда юристов негласно представила новые доказательства, в том числе предложение о сделке Вайсмана, и австрийские чиновники неожиданно поменяли курс дела и приняли решение о длительной задержке в выдаче.

В этом новом ходатайстве утверждается, что два ключевых свидетеля, подтверждающие якобы факт взятки со стороны Фирташа, которых цитирует Министерство юстиции в своём требовании об экстрадиции, с тех пор отреклись от своих показаний, заявив, что ФБР грубо перекрутило их слова и оказывало на них давление, чтобы они подписали свои показания.

Согласно ходатайству, поданному в австрийский суд, один свидетель утверждает, что его заявление в ФБР от 2012 года было "предварительно написано властями США" и содержит "существенные неточности по существу", включая то, что он никогда не использовал термины "взяточничество или взятки", как утверждал Минюст.

Этот свидетель также утверждает, что подписал заявление 2012 года только потому, что ФБР "оказало на него чрезмерное давление", включая угрозы изъять его паспорт и не дать ему вернуться домой в Индию, говорится в записке.

Этот свидетель отказался от своих показаний тем же летом, когда Вайсманн обратился к команде Фирташа со своим предложением о сделке.

Адвокаты Фирташа также представили австрийскому суду доказательства предполагаемых прокурорских правонарушений.

Ключевой документ, представленный австрийским властям Министерством юстиции США в поддержку экстрадиции, был взят из корпоративных документов Фирташа и якобы содержал доказательства того, что он санкционировал схему, по которой давались взятки в Индии. Фактически, документ был создан консалтинговой фирмой McKinsey, как часть гипотетической презентации по этике для Boeing Co., и он не имел никакого отношения к фирме Фирташа.

Более того, в новом ходатайстве есть официальное заявление McKinsey о том, что консалтинговая компания не знала ни о какой схеме взяточничества Фирташа, а использованные в PowerPoint фразы "взяточничество" никогда не исходили от Фирташа или его компании, а было гипотетическим "предположением McKinsey о стандартах деловой практика в Индии".

Юристы Фирташа из США сообщили мне, что в 2017 году предупреждали Вайсманна о ложном толковании Минюстом документа McKinsey, но он не придал значения их беспокойству и отказался предупредить об этом австрийский суд. Документ так и не был отозван в качестве доказательства, даже после того, как в декабре прошлого года New York Times опубликовала статью, ставящую под сомнение его обоснованность.

"Представление ложного и вводящего в заблуждение документа иностранному государству и его судам для решения о экстрадиции не только неэтично, но и ведёт к злоупотреблению доверием, которое необходимо для процесса, в котором судебные системы полагаются только на документы для принятия решения", - сообщила мне американская юридическая команда Фирташа. "Отказ Министерства юстиции исключить документ после того, как конкретно этот документ был признан ложным и вводящим в заблуждение, является вопиющим нарушением законов США и международного права".

Вайсманн долгое время был любимой мишенью консерваторов. Отчасти потому, что его предыдущее обвинение по компании Enron была единогласным решением судей отменено Верховным судом США из-за чрезмерно агрессивной прокурорской тактики. Бывший чиновник Министерства юстиции Сидни Пауэлл решительно осудил прошлую работу Вайсманна в качестве прокурора в книге "Лицензия на ложь" с критикой тактики давления Министерства юстиции.

Ясно, что предложение Вайсманна о сделке украинскому олигарху летом 2017 года приобретает новое значение в Вашингтоне, где Мюллер будет давать показания, и в Австрии, где борьба за экстрадицию Фирташа приняла новый оборот.

Джон Соломон

Перевод LB.ua