Во вторник, 23 июля, у острова Горгона в регионе Тоскана вертолет разбился в водах. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Сообщается, что спасателям пока удалось обнаружить одно тело. В издании указывают, что оно по всей видимости принадлежит пилоту. На месте работают водолазы. Согласно сообщениям спасателей, опознанным телом было тело пилота.



Так же известно, что на борту упавшего вертолета находились два человека, мужчина и женщина, и, по словам источников в местном аэропорту, оба они были русскими по национальности, указывает издание.



Второй человек, находившийся на борту, считается пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Амстердама столкнулись два самолета, а также пассажирский самолет врезался в здание аэропорта.