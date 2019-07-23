Во вторник, 23 июля, центр Киева остался без света. Это было вызвано обесточиванием подстанции "Арсенальная" работниками завода "Арсенал", на территории которого и находится подстанция. Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК.

Как сообщили в компании, около 15:00 на территории завода Арсенал произошло замыкание кабельных линий. Авария была спровоцирована земельными работами, которые проводились третьими лицами на территории завода. Вопреки процедурам и инструкциям, без согласования с диспетчерами ДТЭК Киевские электросети, сотрудники завода обесточили линию. В результате подстанция Арсенальная (также находится на территории завода), к которой подключены потребители Печерского района Киева, была обесточена.

Для ликвидации нештатной ситуации на место происшествия выехали аварийные бригады. На месте специалисты компании осуществили переключение клиентов на резервное питание. Сейчас абоненты центральных улиц столицы переведены на резервные источники питания. Свет есть во всех учреждениях и обесточенных жилых домах киевлян.

При этом в компании отметили, что в здания Кабинета министров и Верховной Рады не было отключений электричества.

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