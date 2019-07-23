Кабмин и Верховная Рада "потухли" [ Редактировать ]
Во вторник, 23 июля, в Печерском районе Киева люди остались без света. Прчииной тому стала авария, сообщают в компании ДТЭК "Киевские электросети".
Сейчас без света остались жители улиц Пилипа Орлика, Михаила Грушевского, Рыбальской, Шелковичной, Мечникова, Леонида Первомайского, Владимирской, Большой Васильковской, Липской, Ивана Мазепы, Омельяновича-Павленко, Григория Царика, Московской.
А также переулков Ивана Марьяненко, Костя Гордиенко, Липского, Аскольдова, Бутишевого, Крестового, спусков Кловского, Печерского и Парковой дороги.
Без электроснабжения остались Кабинет министров и Верховная Рада.
"Персонал работает над устранением повреждения оборудования. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии - 18:00. Приносим извинения за временные неудобства", - сообщили в компании.
Ранее мы писали о том, что в Украине более 100 сел остались без света. А сон при свете влияет на вес женщин.
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