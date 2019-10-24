"Сент-Этьен" - "Александрия": результаты матча [ Редактировать ]
Фото: Reuters
В четверг, 24 октября в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы "Александрия" на выезде сыграла с французским "Сент-Этьеном".
- Матч прошел на стадионе "Жоффруа Гишар".
- Стартовый свисток прозвучал в 19.55.
- Главный арбитр матча - Эспен Эксос из Норвегии.
Матч закончился со счетом: "Сент-Этьен" - "Александрия" - 1:1.
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