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Луганская "Заря" разошлась миром с ЦСКА София в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Украинский коллектив быстро оказался в роли догоняющей стороны, пропустив уже на 13-й минуте. Защитники "черно-белых" проморгали Эвандро, который вколотил мяч в сетку ворот Шевченко после прострела от Малинова.

Подопечные Скрипника сумели сравнять счет еще до перерыва. За игру рукой в собственной штрафной хозяева были наказаны пенальти. Владлен Юрченко перехитрил голкипера болгарского клуба, восстановив равенство на табло.

В начале второй половины игры луганчане должны были выходить вперед, однако Иванисеня после скидки от Будковского промахнулся с убойной позиции. Несколько минут спустя Черняускас помешал отличиться Луневу. Несмотря на все попытки команд, цифры на табло так и не изменились.

ЦСКА София (Болгария) - "Заря" (Луганск, Украина) - 1:1

Голы: Эвандро, 13 - Юрченко, 45 (с пенальти)

ЦСКА София: Черняускас, Занев, Томас, Альбентоса, Жеферсон (Соломон-Отабор, 77), Малинов, Бикель, Туритсов (Фаббрини, 63), Эвандро (Гарей, 83), Родригеш, Соу.

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Абу, Михайличенко, Иванисеня (Арвеладзе, 70), Лунев (Леднев, 66), Кочергин, Юрченко (Русин, 66), Хомченовский, Будковский.

Предупреждения: Бикель, 33; Малинов, 41; Фаббрини, 75 - Тымчик, 61; Абу, 74.

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