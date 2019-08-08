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8 августа в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" на стадионе "Черноморец" принимал нидерландский АЗ.

Большую часть поединка "азовцы" вынуждены были защищаться и совершать действия без мяча, несмотря на обратные обещания Бабича. Украинский коллектив испытывал определенные проблемы с выходом в атаку, сумев выстоять лишь благодаря блистательной игре опытного Рустама Худжамова, ставшего героем матча.

За весь матч игроки "Мариуполя" лишь раз попали в створ ворот соперника. АЗ, в свою очередь, нанес восемнадцать ударов, семь из которых пришлись в цель.

Таким образом, задача не пропустить выполнена. Судьба противостояния решится 15 августа в Нидерландах.

"Мариуполь" (Украина) - АЗ (Нидерланды) - 0:0

"Мариуполь": Худжамов, Быков, Горбунов (Дава, 76), Полегенько, Чоботенко, Чех (Танковский, 63), Федорчук, Чурко, Мишнев, Вакула, Тищенко (Кирюханцев, 86).

АЗ: Бизот, Вейндал, Свенссон (Сугавара, 80), Вейтенс (Класи, 73), Влар, Увеян, Копмейнерс, Мидтшо (Гудмундссон, 87), Идрисси, Боаду, Стенгс.

Предупреждения: Чех, 26; Полегенько, 90+3 - Свенссон, 25; Боаду, 60.

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