Стан трьох бійців, яких напередодні доправили до дніпровського шпиталю, вдалося стабілізувати. Медики навіть наважуються давати позитивні прогнози. У понеділок спецрейсом з передової привезли до шпиталю Мечникова трьох військових - одного з травмою, двох із мінно-вибуховим пораненням. Бійців 25 повітряно-десантної бригади посікло осколками, коли вони рятували життя побратимів. Як почуваються наші герої, розповість Олена Мендалюк.

Десантники просять не показувати їхні обличчя, не називати прізвищ і звань. Щоб не турбувати родичів. 21 липня Ігор і боєць за позивним "Фарік" разом з іншими військовиками йшли на пост спостереження у місті Щастя Луганської області - саме тоді й підірвалися на мінах двоє їхніх побратимів.

"Первый шел Никита, он первым подорвался на мине, потом он начал налажевать себе жгут. Сделали ему укол набуфеном и когда Семен хотел вытащить его, он тоже подорвался на мине. Второй взрыв был. Дениса откинуло влево, меня откинуло назад", - говорить Ігор, військовослужбовець 25 військово-повітряної бригади.

Військовики кажуть, врятувати Семена й Микиту не вдалося. Від поранення та втрати крові вони загинули на місці. Бійці переконані: вибухівку підклали диверсійні групи ворога. Бо за кілька годин до трагедії ходили цією територією безперешкодно.

"На 20 метров они подходили обстреливали наши позиции. До пеперемирья там, было, да. Подвоги там, ну с подствольные ГБ 25", - говорить "Фарік", військовослужбовець 25 військово-повітряної бригади.

В обох бійців численні осколкові поранення, фрагменти вибухівки хірурги діставали під мікроскопом. До того ж, у десантників пошкоджений слух. Відновити його взялися найкращі професори Мечникова.

"Пациентам очень важно побыть в тишине, вот эти громкие звуки, взрывы им противопоказано. По состоянию слухового нерва, мы по возможности помогаем этому процессу. Основное лечение, здесь - гормональные препараты", - говорить Вододимир Березнюк, авідувач відділення мікрохірургії вуха КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова".

"Вместе с ними были 2 друга, которые погибли, они оказывали им помощь, и в последствии конечно же необходима будет реабилитация, еще и психологическая", - говорить Сергій Риженко, головний лікар КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова".

Тож хлопці чекають на операції, відтак буде реабілітація. А вони уже планують після одужання повернутися на фронт. Боронити Україну.