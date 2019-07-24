Сполучені Штати вітають Україну з проведенням демократичних парламентських виборів. Заяву Державного департаменту оприлюднило на своїй сторінці у фейсбуці посольство України у США.

У Держдепі українські вибори назвали "мирними" та запевнили, що працюватимуть із новою владою на шляху реформ. Принагідно Сполучені Штати знову підтвердили свою підтримку Україні в умовах російської агресії та у побудові сильної, демократичної держави в "міжнародно визнаних кордонах".