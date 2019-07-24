Випадкова аварія допомогла поліції в Сіднеї перехопити велику партію наркотиків.

Фургон, який перевозив 270 кілограмів метамфетаміну на загальну суму - 140 мільйонів доларів США - врізався в машину правоохоронців.

Водій не впорався з кермуванням і втік із місця пригоди, але незабаром його затримали. Тепер чоловікові загрожує звинувачення в незаконному збуті заборонених речовин і небезпечному керуванні транспортним засобом.