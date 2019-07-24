Нестор Шуфрич, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", заявил, что о завершении подведения итогов выборов в 105-м избирательном округе не может быть и речи.

"Я нахожусь на 105-м избирательном округе, где борется кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Медведчук и представитель "Оппозиционного блока" Гриб, сотрудница киевского ДТЭК Рината Ахметова. Сегодня мы здесь изучаем обстоятельства подведения итогов голосования, и я шокирован количеством откровенных нарушений", - сказал Шуфрич в эфире телеканала "112 Украина".

В частности, он назвал нарушения и фальсификации в 105-м избирательном округе.

"Еще во время подготовки избирательного процесса возбуждены уголовные дела по факту подкупа. В день голосования, в день подведения итогов уже определились следующие нарушения: количество бюллетеней в урнах превышает количество бюллетеней, которое было выдано, и не соответствует контрольным корешкам, и на некоторых участках превышает 5%. Также установлены факты голосования одних и тех же людей на разных участках - это традиционная технология челночников. Одному голосующему давали возможность проголосовать за других - это тоже зафиксировано нашими наблюдателями и членами комиссий, которые представляют нашего кандидата. Военные, которые имели право проголосовать только за партийные списки, голосовали и за мажоритарщиков", - рассказал народный депутат.

По его словам, сейчас этот факт описывается и будет представлен как еще одно доказательство того, что результат выборов в 105-м избирательном округе сфальсифицирован.

"Кроме того, был зафиксирован беспрецедентный факт, когда уже после сдачи протокола в ОВК члены ДВК переписывали этот протокол... Даже откровенно признаются, как они будут подделывать результаты выборов. Я мог бы еще перечислять очень много нарушений, и еще раз говорю, я много видел разного во время выборов, но люди ко мне подходят и говорят: Нестор Иванович, что вы здесь за правду бьетесь? Здесь все куплено Ахметовым", - заявил Шуфрич.

Он сообщил, что представители " "Оппозиционной платформы - За жизнь"" посетят округа в Донецкой области, где похожая ситуация, где блокируется подведение итогов выборов.

"Прекратите этот беспредел! Прекратите эти фальсификации, мы понимаем, что деньги решают все, что люди платят за "Роттердам+". Это создает сверхприбыли, это создает чувство вседозволенности, но обманывать людей, забирать реальный выбор мы не позволим. И еще раз обращаю внимание, что люди уже, несмотря на то, что они находятся под страшным давлением, не бояться говорить правду, что на самом деле происходит в городе Счастье, где находиться ДТЭКовская ТЕЦ и где люди просто говорят: здесь власть - Ахметов, поэтому здесь вы вряд ли правду найдете. Он все купил и по-другому не будет. Будет так, как хочет он", - подчеркнул политик.

Также он заявил, что информация на сайте ЦИК о том, что в 105-м избирательном округе завершен подсчет 100% голосов и установлен победитель выборов, не соответствует действительности.

"Ни о каком завершении подведения итогов выборов на 105-м округе и речи быть не может. Мы будем требовать уголовной ответственности всех, кто был задействован в передачи ложной информации с целью манипулирования. Цель тоже понятна - хотели деморализовать всех участников избирательного процесса и таким образом сказать людям: вот, в ЦВК уже приняли решение, выборы закончились, все свободны. Мы этого не позволим, для этого мы здесь, чтобы установить реальный результат, а если это не удастся - признать выборы недействительными. Это наша позиция. А оснований для того, чтобы признать выборы недействительными, достаточно", - заявил Шуфрич.