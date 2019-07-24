"Злые демократы Мюллера заставляли лгать свидетелей" - Джулиани [ Редактировать ]
Известный американский юрист, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани прокомментировал нашумевшые события, связанные с президентом США Дональдом Трампом и бизнессменом Дмитрием Фирташем.
"Мой коллега, я поощрял людей говорить правду. И это было правдой ... без сговора. Злые демократы Мюллера заставляли их лгать, например, обвиняли олигарха Фирташа, Манафорта, Корси. Много доказательств. Надеюсь, это ускорит расследование грязных следователей", - выразился Джулиани.
Напомним, американские прокуроры хотели использовать дело Фирташа для атаки на Трампа. А также Джулиани призвал Минюст США расследовать использование дела Фирташа для атаки на Трампа.
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