Известный американский юрист, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани прокомментировал нашумевшые события, связанные с президентом США Дональдом Трампом и бизнессменом Дмитрием Фирташем.

"Мой коллега, я поощрял людей говорить правду. И это было правдой ... без сговора. Злые демократы Мюллера заставляли их лгать, например, обвиняли олигарха Фирташа, Манафорта, Корси. Много доказательств. Надеюсь, это ускорит расследование грязных следователей", - выразился Джулиани.

Напомним, американские прокуроры хотели использовать дело Фирташа для атаки на Трампа. А также Джулиани призвал Минюст США расследовать использование дела Фирташа для атаки на Трампа.