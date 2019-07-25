Людмила Денісова сподівається на повернення українських моряків [ Редактировать ]
Переговори щодо повернення захоплених Росією моряків тривають. Їх провадять у межах виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.
Про це на своїй сторінці у Facebook заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Омбудсмен нагадала, що 18 липня підписала клопотання до керівника слідчого управління ФСБ Росії, щоб там обрали її особисте зобов'язання як запобіжний захід для 24 військовополонених моряків.
Денісова висловила сподівання, що всі необхідні документи врахують і незабаром моряки будуть вдома.
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