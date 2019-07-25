Танки, літаки і гелікоптери під водою. Такий незвичний музей бойової техніки відкрили у Йорданії. Розташували експозицію в Акабській затоці - це популярна місцина серед дайверів.

На глибину 28 метрів занурили 19 одиниць військової техніки, яка вже не придатна для використання. Організатори сподіваються, що коли бойові знаряддя обростуть коралами приваблюватимуть ще більше туристів.