Фермери вирощують комах-вбивць для війни із шкідниками [ Редактировать ]
Іспанські аграрії впроваджують нові методи боротьби зі шкідниками - органічні. Вирощують "армію" комах-хижаків, які нищать паразитів. Де таке застосовують на практиці - знає Анна Філь.
Антоніо щоранку оглядає свої угіддя. Перевіряє, чи не завелися на перці шкідники. Уже кілька років він не обробляє рослини пестицидами. Натомість розвішує пакетики з "природними" ворогами паразитів крихітними комахами.
"Вони працюють постійно. Випускаєш раз - і вони нищать шкідників тижнями, навіть місяцями. Між рослинами і комахами існує певний симбіоз. Урожай потім кращий, і шкоди для довкілля ніякої", - говорить Антоніо Замора, фермер.
Таку біоармію розгорнули посеред справжнього "пластикового моря" - так місцеві називають 30 тисяч гектарів теплиць на узбережжі Середземного моря, в провінції Альмерія. Тут врожай збирають цілий рік - томати, огірки, перець, баклажани. Це половина усього іспанського експорту овочів і фруктів. Комах-борців зі шкідниками вирощують там само, це французький проект.
"Наша мета - виростити 100 мільярдів комах, щоби задовольнити попит на ринку. І досягти обігу у 10 мільйонів євро на рік", - говорить Маріа Хосе Пардо, директорка фірми з вирощування комах.
Екологи все ж таки непокояться. Навіть якщо пестициди не застосовувати загрози для природи - залишаються.
"Навіть якщо така практика видається більш екологічною, насправді вона порушує природні ритми і біорозмаїття. Крім того, доводиться усе ж таки застосовувати хімікати і добрива", - говорить Кольдо Ернандес, еколог.
Утім, масштаби "комашиних військ" досі невеликі. Для боротьби з паразитами їх застосовують менш ніж у десятій частині всіх теплиць в іспанській Альмерії.
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