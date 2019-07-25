Іспанські аграрії впроваджують нові методи боротьби зі шкідниками - органічні. Вирощують "армію" комах-хижаків, які нищать паразитів. Де таке застосовують на практиці - знає Анна Філь.

Антоніо щоранку оглядає свої угіддя. Перевіряє, чи не завелися на перці шкідники. Уже кілька років він не обробляє рослини пестицидами. Натомість розвішує пакетики з "природними" ворогами паразитів крихітними комахами.

"Вони працюють постійно. Випускаєш раз - і вони нищать шкідників тижнями, навіть місяцями. Між рослинами і комахами існує певний симбіоз. Урожай потім кращий, і шкоди для довкілля ніякої", - говорить Антоніо Замора, фермер.

Таку біоармію розгорнули посеред справжнього "пластикового моря" - так місцеві називають 30 тисяч гектарів теплиць на узбережжі Середземного моря, в провінції Альмерія. Тут врожай збирають цілий рік - томати, огірки, перець, баклажани. Це половина усього іспанського експорту овочів і фруктів. Комах-борців зі шкідниками вирощують там само, це французький проект.

"Наша мета - виростити 100 мільярдів комах, щоби задовольнити попит на ринку. І досягти обігу у 10 мільйонів євро на рік", - говорить Маріа Хосе Пардо, директорка фірми з вирощування комах.

Екологи все ж таки непокояться. Навіть якщо пестициди не застосовувати загрози для природи - залишаються.

"Навіть якщо така практика видається більш екологічною, насправді вона порушує природні ритми і біорозмаїття. Крім того, доводиться усе ж таки застосовувати хімікати і добрива", - говорить Кольдо Ернандес, еколог.

Утім, масштаби "комашиних військ" досі невеликі. Для боротьби з паразитами їх застосовують менш ніж у десятій частині всіх теплиць в іспанській Альмерії.